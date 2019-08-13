В центре Омска на месяц перекроют дорогу

СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-13T13:54:04+03:00

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В центре Омска будут ремонтировать тепловые сети. В связи с этим по улице Красина на участке дороги от улицы Ивана Алексеева до жилого дома улице Красина, 4 закроют проезд с 10 часов 12 августа до 20 часов 12 сентября по улице Красина

Омичам предлагают объезжать этот участок по улицам Спартаковской, Партизанской, Ленина, Ивана Алексеева и Таубе.

– Для обеспечения собственной безопасности призываем к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов, – говорится в официальном сообщении региональной Госавтоинспекции. – Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU