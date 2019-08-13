В центре Омска на месяц перекроют дорогу
В центре Омска будут ремонтировать тепловые сети. В связи с этим по улице Красина на участке дороги от улицы Ивана Алексеева до жилого дома улице Красина, 4 закроют проезд с 10 часов 12 августа до 20 часов 12 сентября по улице Красина
Омичам предлагают объезжать этот участок по улицам Спартаковской, Партизанской, Ленина, Ивана Алексеева и Таубе.
– Для обеспечения собственной безопасности призываем к бдительности на дороге, как водителей, так и пешеходов, – говорится в официальном сообщении региональной Госавтоинспекции. – Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU