В Омске отменили маршрут до Борового

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-13T13:44:43+03:00

В автовокзале такое решение объяснили снижением пассажиропотока

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Лето заканчивается, поэтому «Омскоблавтотранс» скорректировал несколько сезонных маршрутов на соседние курорты. Накануне стало известно о том, что скоро прекратятся перевозки в Казахстан.

– Уважаемые пассажиры! Со 2 сентября 2019 года отменяется рейс по маршруту Омск – Боровое отправлением с омского автовокзала в 22.10», – говорится на официальном сайте омского автовокзала.

А еще ранее было принято решение об отмене с 19 августа рейсов на курорт Яровое в Алтайском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU