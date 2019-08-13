В Омске отменили маршрут до Борового
В автовокзале такое решение объяснили снижением пассажиропотока
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Лето заканчивается, поэтому «Омскоблавтотранс» скорректировал несколько сезонных маршрутов на соседние курорты. Накануне стало известно о том, что скоро прекратятся перевозки в Казахстан.
– Уважаемые пассажиры! Со 2 сентября 2019 года отменяется рейс по маршруту Омск – Боровое отправлением с омского автовокзала в 22.10», – говорится на официальном сайте омского автовокзала.
А еще ранее было принято решение об отмене с 19 августа рейсов на курорт Яровое в Алтайском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU