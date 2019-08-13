2019-08-13T13:31:37+03:00
Происшествия

В омской области школьники попались на краже оградок с кладбища

Ими руководит 26-летний рецидивист
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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В неприятную ситуацию попали жители Тарского района, пришедшие навести порядок на могилах своих близких на старом городском кладбище. Расстроенные люди сообщили, что кто-то похитил оградки вокруг трех захоронений. Общая сумма украденного составила 17 тысяч рублей.

– Полицейские объехали пункты приема металлолома, обнаружили схожие по описанию изделия, опросили работников. В дальнейшем установили личности подозреваемых, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Это 26-летний местный житель, а также 14 и 15-летние подростки, учащиеся 8 и 9 класса вечерней школы. Старший из фигурантов ранее судим за нанесение побоев, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище.

Как выяснилось, воры орудовали по утрам. Чтобы отвозить украденное в пункты приема сообщники нанимали грузовые машины.

Сейчас проверяется причастность фигурантов к аналогичным преступлениям. Поскольку все они уже достигли возраста, когда наступает уголовная ответственность, им грозит по 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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