Омича на «Лексусе», насмерть сбившего дорожного рабочего, приговорили в году в колонии-поселении

СЕГОДНЯ 13:20 2019-08-13T13:20:00+03:00

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Напомним, это страшное ДТП случилось поздно вечером 4 мая на метромосту. 19-летний водитель на «Лексусе» поздно заметил двоих дорожных рабочих наносивших на этом участке разметку и сбил их. Один из пострадавших, 39-летний мужчина, от полученных увечий скончался на месте. У его 47-летнего напарника диагностировали ушибы.

По данным полиции, молодой человек, сидевший за рулем машины, ехал с превышением скорости и постоянно перестраивался с одной полосы на другую. В итоге он просто вовремя не успел затормозить, когда перед ним оказались люди.

Невнимательного водителя судили по статье ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе Центрального районного суда, где рассматривалось это дело, в итоге фигуранта приговорили к году в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU