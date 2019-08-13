В Омской области пьяный водитель разбил машину о столб

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-13T12:43:23+03:00

Несмотря на то, что фото с места ДТП выглядят устрашающе, мужчина отделался сильным испугом

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в селе Екатериновка Тарского района в ночь на 13 августа. 31-летний местный житель поехал кататься по улицам на своей «девятке», но не справился с управлением и влетел в столб. Несмотря на то, что фото с места ДТП выглядят устрашающе, мужчина отделался сильным испугом. А вот его 24-летний пассажир получил травмы, но от госпитализации отказался.

Как выяснилось, молодой человек, сидевший за рулем, был пьян.

– В отношении водителя автомобиля возбужденно административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU