2019-08-13T12:43:23+03:00
Происшествия

В Омской области пьяный водитель разбил машину о столб

Несмотря на то, что фото с места ДТП выглядят устрашающе, мужчина отделался сильным испугом
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Инцидент произошел в селе Екатериновка Тарского района в ночь на 13 августа. 31-летний местный житель поехал кататься по улицам на своей «девятке», но не справился с управлением и влетел в столб. Несмотря на то, что фото с места ДТП выглядят устрашающе, мужчина отделался сильным испугом. А вот его 24-летний пассажир получил травмы, но от госпитализации отказался.

Как выяснилось, молодой человек, сидевший за рулем, был пьян.

– В отношении водителя автомобиля возбужденно административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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