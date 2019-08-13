В Сочи утонул турист из Омска

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-13T12:13:27+03:00

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Трагическое происшествие случилось с жителей Омской области, приехавшего отдохнуть в сочинский курортный поселок Лоо.

По информации сайта «Юга.ру», 27-летний мужчина пошел купаться на море и утонул. Его тело накануне обнаружили другие туристы. Они и сообщили о случившемся спасателям. Когда омича достали из воды, помочь ему уже было невозможно, он скончался задолго до того, как подоспела помощь.

Момент, как утопленника достают из воды, попал на видео. В причинах и обстоятельствах случившегося сейчас разбираются правоохранители.

На пляже в Сочи обнаружен очередной утопленник.

ИСТОЧНИК KP.RU