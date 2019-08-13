В Омске полчища мотыльков атаковали улицу Ленина

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-13T08:13:49+03:00

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Необычную картину наблюдали жители Омска, прогуливавшиеся по улице Ленина поздно вечером. Полчища мотыльков облепили два фонаря. Издалека столб больше напоминал дерево с кроной из насекомых. Сейчас у рыбаков пошел сезон мотыля - его часто используют в виде приманки. Продолжается он 2-3 дня, по словам самих же рыбаков.

Видео с полчищем мотыльков появилось в социальных сетях. Омичи активно комментируют эти кадры. Кто-то считает, что картина абсолютно рядовая и ничего особенного в видео они не увидели. Другие же высказались, что ролик со стороны выглядит жутковато.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/725620" frameborder="0"></iframe> Атака мотыльков в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU