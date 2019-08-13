В Омске полчища мотыльков атаковали улицу Ленина
Тысячи насекомых, облепивших фонарь, сняли прохожие [видео]
Омичей такая картина удивила.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдали жители Омска, прогуливавшиеся по улице Ленина поздно вечером. Полчища мотыльков облепили два фонаря. Издалека столб больше напоминал дерево с кроной из насекомых. Сейчас у рыбаков пошел сезон мотыля - его часто используют в виде приманки. Продолжается он 2-3 дня, по словам самих же рыбаков.
Видео с полчищем мотыльков появилось в социальных сетях. Омичи активно комментируют эти кадры. Кто-то считает, что картина абсолютно рядовая и ничего особенного в видео они не увидели. Другие же высказались, что ролик со стороны выглядит жутковато.
Атака мотыльков в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU