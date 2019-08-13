2019-08-13T07:08:11+03:00
Общество

В омских лесах для животных раскидали приманку с вакциной от бешенства

Об этом рассказали ветеринарные врачи
Станислав МУХИН
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Леса Омской области впервые за несколько получат вакцину от бешенства для животных. Как пояснил на пресс-конференции начальник главного управления ветеринарии Владимир Плащенко, финансированием и приобретением данной вакцины занимается федеральный центр. В предыдущие годы деньги на это из федерального бюджета не выделялись. В этом же году вакцину впервые закупили. Дело в том, что случаи бешенства в этом году были выявлены сразу в 6 муниципальных районах региона.

Ветеринарные врачи уже разбросали вакцину вместе с приманкой в лесах Омской области. Это сделано для того, чтобы она попала в организм животных вместе с едой. По словам специалистов, понять эффект этой работы можно будет лишь в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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