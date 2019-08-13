В Омске «Яндекс.Такси» врезалось у цирка в трамвай
Легковушка не пропустила общественный транспорт [фото]
Авария произошла у Цирка.Фото: ВКонтакте
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Очередная авария с участием «Яндекс.Такси» произошла в Омске вечером 12 августа. В районе остановки «Цирк» легковушка не пропустила городской трамвай. В итоге произошло ДТП. О пострадавших ничего не сообщается.
Фото появилось в социальных сетях.Удар пришелся в переднюю часть трамвая, который вез пассажиров. У него мелкие повреждения, а вот у легковушки смяло всю переднюю часть. Омичи в который раз ругают водителей «Яндекс.Такси», которые постоянно попадают в аварию.
- «Яндекс.Такси» стал охотиться за более крупной дичью, - пошутил в комментариях один из омичей.
ИСТОЧНИК KP.RU