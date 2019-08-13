2019-08-13T04:17:37+03:00
Происшествия

Омичка хотела купить авто вдвое дешевле и отдала деньги мошенникам

Теперь аферистов ищут
Анна МИКУЛА
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Полицейские просят внимательнее относиться к сделкам в интернете.Полицейские просят внимательнее относиться к сделкам в интернете.Фото: Архив "КП"
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Омичка нашла в интернете объявление о продаже «Мазды». Авто приглянулось 47-летней женщине тем, что стоило вдвое дешевле. Она тут же связалась с продавцом и узнала, что на машину есть несколько претендентов. Ей предложили внести задаток, чтобы доказать серьезность намерений.

Незадачливая покупательница сделала два перевода на указанный счет – в общей сложности на 65 тысяч рублей. После этого объявление исчезло с сайта, а «продавец» перестал выходить на связь.

В настоящее время по данному факту проводятся проверка и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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