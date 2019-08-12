В Омске поймали воришек, пытавшихся украсть с кладбища два памятника

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-12T14:16:29+03:00

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Неудачей закончился поход на дело для группы омичей. Они пытались украсть с территории Старо-Восточного кладбища два памятника. Видимо, потом они собирались сдать его на цветной металл. Однако воришек заметил сторож. Он предупредил злоумышленников, что вызовет полицию. Тогда они бросили памятники и попытались скрыться. Однако позже силовики задержали одного из преступников. Им оказался 28-летний омич.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии по Омской области, задержанный ранее был неоднократно судим. Его доставили в отдел полиции для разбирательств. Скорее всего, на сибиряка, пытавшегося украсть памятники, заведут уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU