Омич сбил барана лошадью, а потом съел его

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-12T13:18:20+03:00

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35-летний пастух из деревни Чумановки Крутинского района вместо того, чтобы охранять вверенных животных, убил одного из них.

Как выяснилось, мужчина ехал на лошади и случайно задавил барана. Вероятно, чтобы животное не мучалось, он добил его, а потом пустил на шашлык.

Когда вечером баран не вернулся с пастбища домой, его хозяин обратился в полицию. От самого животного остались только кости, а вот его предполагаемого убийцу нашли быстро.

Обед может обойтись пастуху-гурману дорого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU