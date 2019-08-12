Омич сбил барана лошадью, а потом съел его
Преступление раскрыла полиция
Сельчанина-гурмана будут судить о краже.Фото: Архив "КП"
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35-летний пастух из деревни Чумановки Крутинского района вместо того, чтобы охранять вверенных животных, убил одного из них.
Как выяснилось, мужчина ехал на лошади и случайно задавил барана. Вероятно, чтобы животное не мучалось, он добил его, а потом пустил на шашлык.
Когда вечером баран не вернулся с пастбища домой, его хозяин обратился в полицию. От самого животного остались только кости, а вот его предполагаемого убийцу нашли быстро.
Обед может обойтись пастуху-гурману дорого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU