Росгвардейцы помогли найти потерявшегося 5-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 12:10 2019-08-12T12:13:56+03:00

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Старшие сержанты Александр Головченко и Станислав Челесников заметил около остановки в Октябрьском округе одиноко стоявшего маленького мальчика без сопровождения взрослых. Было заметно, что ребенок замерз и напуган.

– Подойдя к малышу, росгвардейцы попытались узнать, почему он находится один и где живет, однако тот смог назвать только свое имя, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – Усадив мальчика в служебный автомобиль и угостив булочкой, сотрудники Росгвардии приступили к поиску родителей. Никто из опрошенных граждан, находившихся на месте обнаружения ребенка, ничего пояснить не смог; мальчик был им не знаком.

Одновременно в полицию обратились родители мальчика, схожего по приметам с найденным ребенком.

Вместе с прибывшим инспектором по делам несовершеннолетних сотрудники Росгвардии отвезли ребенка домой. Мальчик узнал свою маму. Женщина поблагодарила сотрудников Росгвардии и рассказала, что около часа назад она со своими тремя детьми была в магазине, где потеряла своего 5-летнего сына.

По счастью, эта история закончилась благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU