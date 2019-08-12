В Омске в районе цирка обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-12T11:09:43+03:00

Человеку стало плохо на улице, и он скончался еще до приезда скорой

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях появилась информация а якобы велосипедисте, сбитом машиной на дороге ведущей на парковку возле цирка. На деле выяснилось, что случившееся не ДТП, а несчастный случай.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе региональной полиции, сообщение о найденном трупе поступило сегодня, 12 августа, примерно в 7.30. По всей видимости, мужчине, который шел утром по каким-то своим делам стало плохо прямо на улице и он упал посреди проезжей части.

Когда его обнаружили другие прохожие, мужчина уже скончался. Медикам оставалось только констатировать смерть.

Личность мужчины уже установлена. Им оказался мужчина 1960 года рождения. По предварительным данным, смерть произошла по естественным причинам, никаких увечий на теле не обнаружено. Все причины и обстоятельства случившегося установят в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU