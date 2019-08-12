У главы района из Омской области забрали внедорожник, купленный за счет бюджета
Администрация Таврического района осталась без служебного авто – Nissan Х-Trail. Впрочем, проверяющих не устроила не высокая стоимость внедорожника – из бюджета на его покупку потратили почти 1,5 млн рублей – а несоблюдение правил при оформлении условий госзакупки.
В описании была указана только одна марка автомобиля, что лишило остальных поставщиков возможности участвовать в конкурсе. Торги признали недействительными.
– Выявленные нарушения послужили основанием для обращения заместителя прокурора Омской области в арбитражный суд с требованием о признании муниципального контракта недействительным, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязав муниципальное учреждение возвратить приобретенный автомобиль, а поставщика – вернуть денежные средства, полученные по сделке.
ИСТОЧНИК KP.RU