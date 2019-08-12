2019-08-12T10:39:12+03:00
Общество

У главы района из Омской области забрали внедорожник, купленный за счет бюджета

Оказалось, в тендере на госзакупках не стоило указывать марку авто
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Купленную с нарушением машину придется вернуть.Купленную с нарушением машину придется вернуть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Администрация Таврического района осталась без служебного авто – Nissan Х-Trail. Впрочем, проверяющих не устроила не высокая стоимость внедорожника – из бюджета на его покупку потратили почти 1,5 млн рублей – а несоблюдение правил при оформлении условий госзакупки.

В описании была указана только одна марка автомобиля, что лишило остальных поставщиков возможности участвовать в конкурсе. Торги признали недействительными.

– Выявленные нарушения послужили основанием для обращения заместителя прокурора Омской области в арбитражный суд с требованием о признании муниципального контракта недействительным, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязав муниципальное учреждение возвратить приобретенный автомобиль, а поставщика – вернуть денежные средства, полученные по сделке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росгвардейцы помогли найти потерявшегося 5-летнего мальчика
На здании омского аэропорта появилась вывеска с именем генерала Карбышева
В Омске в районе цирка обнаружили труп мужчины
Омича, расплатившегося за билеты на аттракционы фальшивой купюрой, отправили в колонию
Депутата из Омской области будут судить за незаконное хранение оружия
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов строит в Омской области дом
Омичка надеялась на компенсацию за покупку бесполезных БАДов и лишилась еще 400 тысяч
Омича, шедшего по территории завода, сбил микроавтобус
Из горевшей в Омске многоэтажки спасли 34 жильца
В Омске пассажирский автобус снес столб
Омичей напугала массовая гибель чаек
Омичи жалуются: Юго-Восточное кладбище превратилось в свалку
На окраине Омска нашли человеческие кости
В Омске после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка
Омич на глазах у соседей выкинул с балкона кошку
Рабочая неделя в Омске начнется с жары
В Омске подросток взял у папы «Мазду» и устроил массовую аварию
Названы самые угоняемые авто в Омске
На окраине Омска произошел серьезный пожар
На Левом Берегу Омска «Ниссан» въехал в маршрутку - 7 человек в больнице
В Омске жители собирают подписи против закрытия больницы
Пьяный омич разгуливал по городу в одних трусах
Сибиряк пытался провезти коробки с патронами из Павлодара в Омск
Омичи добились в Старом Кировске три новые остановки
В одном из омских дворов заметили маленького гаишника
На трассе под Омском в лобовом ДТП погиб водитель «Рено»
В Омске момент ДТП с 5 машинами попал на видео