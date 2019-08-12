У главы района из Омской области забрали внедорожник, купленный за счет бюджета

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-12T10:39:12+03:00

Оказалось, в тендере на госзакупках не стоило указывать марку авто

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Администрация Таврического района осталась без служебного авто – Nissan Х-Trail. Впрочем, проверяющих не устроила не высокая стоимость внедорожника – из бюджета на его покупку потратили почти 1,5 млн рублей – а несоблюдение правил при оформлении условий госзакупки.

В описании была указана только одна марка автомобиля, что лишило остальных поставщиков возможности участвовать в конкурсе. Торги признали недействительными.

– Выявленные нарушения послужили основанием для обращения заместителя прокурора Омской области в арбитражный суд с требованием о признании муниципального контракта недействительным, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме, обязав муниципальное учреждение возвратить приобретенный автомобиль, а поставщика – вернуть денежные средства, полученные по сделке.

ИСТОЧНИК KP.RU