Депутата из Омской области будут судить за незаконное хранение оружия

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-12T09:14:08+03:00

Женщина взяла у знакомого винтовку для забое скота на личном подворье. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

А все из-за того, что женщина взяла у знакомого винтовку для забое скота на личном подворье

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В неприятную ситуацию попала 58-летняя депутат из села Покровского в Называевском районе. У женщины обнаружили однозарядную винтовку, на приобретение и хранение которой у нее не было разрешение.

Как выяснилось, оружие сельчанка взяла у своего знакомого на время, для забоя скота на личном подворье.

– Указанное оружие женщина хранила в помещении кладовой своего дома до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов осенью 2018 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU