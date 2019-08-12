2019-08-12T08:26:29+03:00
Общество

Омичка надеялась на компенсацию за покупку бесполезных БАДов и лишилась еще 400 тысяч

Женщина во второй раз поверила мошенникам
Анна МИКУЛА
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Омичка в общей сложности перевела аферистам почти 400 тысяч.Омичка в общей сложности перевела аферистам почти 400 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мошенники умудрились дважды обмануть 43-летнюю жительницу Москаленского района. В марте женщина купила в интернете БАД. Но обещанных чудес добавка к еде не сотворила. А в середине июня ей позвонил «сотрудник полиции» и рассказал, что сельчанке положена значительная компенсация. При этом выяснилось, что ей причитается космическая сумма – от 5 до 13 млн рублей.

Собеседница поверила незнакомцу, и после этого из нее начали выманивать деньги, якобы на адвоката, который представляет ее интересы – почему-то в Москве.

– Далее на протяжении месяца потерпевшей звонили женщина, представляющая адвокатом, мужчины, представившиеся секретарем суда и работниками банка. Все сообщали о ходе рассмотрения жалобы, решениях суда и начислении обещанной компенсации. Потерпевшей необходимо было только оплачивать различные услуги и ожидать зачисления миллионов, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – После очередного звонка и настоятельного требования оплаты комиссий и процентов за пользованием счетом в банке женщина отказалась осуществлять платежи и обратилась в полицию.

Только после того, как потерпевшая перевела «адвокатам» в общей сложности 391 950 рублей, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. Стражи порядка теперь ищут аферистов. Если их найдут, им грозит до 6 лет колонии со штрафом 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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