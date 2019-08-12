2019-08-12T08:13:26+03:00
Происшествия

Омича, шедшего по территории завода, сбил микроавтобус

Мужчина от полученных травм погиб на месте
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Трагический инцидент произошел на территории одного из омских заводов, расположенного в Красном переулке сегодня, 12 августа, в 8.45.

– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1962 года рождения, без признаков опьянения, двигаясь по территории завода, допустил наезд на пешехода, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Также известно, что от полученных травм пешеход скончался на месте еще до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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