Омича, шедшего по территории завода, сбил микроавтобус
Мужчина от полученных травм погиб на месте
Фото: 55.мвд.рф
Изменить размер текста:
Трагический инцидент произошел на территории одного из омских заводов, расположенного в Красном переулке сегодня, 12 августа, в 8.45.
– Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1962 года рождения, без признаков опьянения, двигаясь по территории завода, допустил наезд на пешехода, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Также известно, что от полученных травм пешеход скончался на месте еще до приезда медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU