2019-08-12T08:04:39+03:00
Происшествия

Из горевшей в Омске многоэтажки спасли 34 жильца

Еще 56 человек смогли выбраться на улицу до приезда пожарных
Анна МИКУЛА
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Из-за того, что жильцы поздно заметили ЧП, пламя успело сильно разгореться.Из-за того, что жильцы поздно заметили ЧП, пламя успело сильно разгореться.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезное ЧП случилось в ночь на понедельник, 12 августа. Примерно в 0.28 пожарным сообщили о возгорании в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажного дома.

Вероятно, из-за того, что большинство жильцов уже спали, пожар заметили поздно. Когда на место приехали сотрудники МЧС, здание уже затянул густой дым.

На пожаре работали 18 человек на 5 машинах. Они спасли 34 жильца, оказавшихся отрезанными от выхода. Их пришлось выводить с верхних этажей по трехколенной лестнице. Остальные 56 человек смогли самостоятельно выбраться на улицу еще до приезда пожарных.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, с огнем удалось справиться меньше чем за час. В результате инцидента повреждена внутренняя отделка комнаты, мебель и вещи на площади 16 квадратных метров.

По предварительным данным, квартира загорелась из-за неосторожного обращения с огнем. Подробнее причины и обстоятельства ЧП установят после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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