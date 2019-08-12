2019-08-12T07:41:44+03:00
Происшествия

В Омске пассажирский автобус снес столб

При этом сам «пазик» не пострадал
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:

Инцидент произошел накануне, 11 августа, примерно в 19.30.

– Шальная маршрутка снесла столб у колледжа транспортного строительства, – комментирует ситуацию автор поста, выложивший снимки аварии в группу «ЧП Омск».

На фото видно, что пассажирский «пазик», снес фонарный столб. При этом сам автобус от столкновения с опорой практически не пострадал.

О состоянии водителя и пассажиров пока не известно. Причины и обстоятельства случившегося выяснят после проверки.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов строит в Омской области дом
Омичка надеялась на компенсацию за покупку бесполезных БАДов и лишилась еще 400 тысяч
Омича, шедшего по территории завода, сбил микроавтобус
Из горевшей в Омске многоэтажки спасли 34 жильца
Омичей напугала массовая гибель чаек
Омичи жалуются: Юго-Восточное кладбище превратилось в свалку
На окраине Омска нашли человеческие кости
В Омске после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка
Омич на глазах у соседей выкинул с балкона кошку
Рабочая неделя в Омске начнется с жары
В Омске подросток взял у папы «Мазду» и устроил массовую аварию
Названы самые угоняемые авто в Омске
На окраине Омска произошел серьезный пожар
На Левом Берегу Омска «Ниссан» въехал в маршрутку - 7 человек в больнице
В Омске жители собирают подписи против закрытия больницы
Пьяный омич разгуливал по городу в одних трусах
Сибиряк пытался провезти коробки с патронами из Павлодара в Омск
Омичи добились в Старом Кировске три новые остановки
В одном из омских дворов заметили маленького гаишника
На трассе под Омском в лобовом ДТП погиб водитель «Рено»
В Омске момент ДТП с 5 машинами попал на видео