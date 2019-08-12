В Омске пассажирский автобус снес столб

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-12T07:41:44+03:00

При этом сам «пазик» не пострадал

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Инцидент произошел накануне, 11 августа, примерно в 19.30.

– Шальная маршрутка снесла столб у колледжа транспортного строительства, – комментирует ситуацию автор поста, выложивший снимки аварии в группу «ЧП Омск».

На фото видно, что пассажирский «пазик», снес фонарный столб. При этом сам автобус от столкновения с опорой практически не пострадал.

О состоянии водителя и пассажиров пока не известно. Причины и обстоятельства случившегося выяснят после проверки.

Фото: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU