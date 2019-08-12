В Омске пассажирский автобус снес столб
При этом сам «пазик» не пострадал
Фото: vk.com/inci55
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Инцидент произошел накануне, 11 августа, примерно в 19.30.
– Шальная маршрутка снесла столб у колледжа транспортного строительства, – комментирует ситуацию автор поста, выложивший снимки аварии в группу «ЧП Омск».
На фото видно, что пассажирский «пазик», снес фонарный столб. При этом сам автобус от столкновения с опорой практически не пострадал.
О состоянии водителя и пассажиров пока не известно. Причины и обстоятельства случившегося выяснят после проверки.
Фото: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU