Омичей напугала массовая гибель чаек

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-12T07:12:40+03:00

Оставшиеся в живых птицы еле двигаются и походят на парализованных [видео]

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Внимание омича, гулявшего по берегу Иртыша, привлекло большое количество трупов чаек, лежащих на берегу. Оставшиеся в живых птицы еле двигаются и походят на парализованных. Своей тревогой он поделился в соцсетях.

– Может, есть тут специалисты, гибнут чайки, уже десятка два. Похоже на паралич. В МЧС сообщил о данной проблеме, а то может и мы загнемся, – рассказывает автор поста.

В региональном МЧС подтвердили, что мужчина действительно обращался с этой проблемой, его перенаправили в Роспотребнадзор.

Комментаторы под постом также рассказывают, что замечали массовую гибель голубей и рыбы. Одни предполагают, что это произошло из-за экологии, другие – из-за какой-то болезни. В любом случае мертвых животных не советуют трогать.

Гибель чаек в Омске.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU