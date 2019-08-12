2019-08-12T07:12:40+03:00
Происшествия

Омичей напугала массовая гибель чаек

Оставшиеся в живых птицы еле двигаются и походят на парализованных [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
Изменить размер текста:

Внимание омича, гулявшего по берегу Иртыша, привлекло большое количество трупов чаек, лежащих на берегу. Оставшиеся в живых птицы еле двигаются и походят на парализованных. Своей тревогой он поделился в соцсетях.

– Может, есть тут специалисты, гибнут чайки, уже десятка два. Похоже на паралич. В МЧС сообщил о данной проблеме, а то может и мы загнемся, – рассказывает автор поста.

В региональном МЧС подтвердили, что мужчина действительно обращался с этой проблемой, его перенаправили в Роспотребнадзор.

Комментаторы под постом также рассказывают, что замечали массовую гибель голубей и рыбы. Одни предполагают, что это произошло из-за экологии, другие – из-за какой-то болезни. В любом случае мертвых животных не советуют трогать.

Гибель чаек в Омске.Видео: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов строит в Омской области дом
Омичка надеялась на компенсацию за покупку бесполезных БАДов и лишилась еще 400 тысяч
Омича, шедшего по территории завода, сбил микроавтобус
Из горевшей в Омске многоэтажки спасли 34 жильца
В Омске пассажирский автобус снес столб
Омичи жалуются: Юго-Восточное кладбище превратилось в свалку
На окраине Омска нашли человеческие кости
В Омске после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка
Омич на глазах у соседей выкинул с балкона кошку
Рабочая неделя в Омске начнется с жары
В Омске подросток взял у папы «Мазду» и устроил массовую аварию
Названы самые угоняемые авто в Омске
На окраине Омска произошел серьезный пожар
На Левом Берегу Омска «Ниссан» въехал в маршрутку - 7 человек в больнице
В Омске жители собирают подписи против закрытия больницы
Пьяный омич разгуливал по городу в одних трусах
Сибиряк пытался провезти коробки с патронами из Павлодара в Омск
Омичи добились в Старом Кировске три новые остановки
В одном из омских дворов заметили маленького гаишника
На трассе под Омском в лобовом ДТП погиб водитель «Рено»
В Омске момент ДТП с 5 машинами попал на видео