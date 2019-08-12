Омичи жалуются: Юго-Восточное кладбище превратилось в свалку

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-12T06:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи, чьи близкие похоронены на Юго-Восточном кладбище, бьют тревогу: вся территория захламлена и больше напоминает свалку отходов, чем погост. Они написали обращение к коммунальщикам через социальные сети.

– Уважаемая администрация, вчера был на территории Юго-Восточного кладбища в Морозовке, – рассказывает автор поста. – Пожалуйста, сообщите, по какой причине кладбище превращается в свалку? Кучи мусора лежат на каждом перекрестке, у входа просто полигон.

Некоторые из комментаторов предлагают запретить продажу искусственных цветов, которые горами лежат на обочинах после каждой уборки кладбища. Другие настаивают на менее радикальном методе и предлагают просто наладить регулярный вывоз мусора.

По словам очевидцев, горы отходов лежат на кладбище еще с Родительского дня, который был весной. Многие омичи замечают, что такая ситуация не только на Юго-Восточном, но и на большинстве остальных погостов.

ИСТОЧНИК KP.RU