2019-08-12T04:52:19+03:00
Происшествия

На окраине Омска нашли человеческие кости

К делу подключился следком
Станислав МУХИН
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На страшную находку наткнулись жители окраины Омска. Дети играли на одном из пустырей Амурского поселка недалеко от улицы Завертяева. Вдруг один из мальчишек увидел нечто странное. Когда дети присмотрелись, поняли: перед ними человеческие кости. Перепуганная ребятня сразу же рассказала о страшной находке взрослым. Они уже вызвали силовиков.

Приехавшие специалисты подтвердили: найденные останки действительно принадлежат человеку. К делу подключился следственный комитет. Они выяснят, кому принадлежали кости, и был ли криминал в смерти человека, чьи останки были найдены на пустыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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