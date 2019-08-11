В Омске после столкновения с легковушкой перевернулась маршрутка

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-11T15:46:38+03:00

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В Омске случилось второе за сутки ДТП с участием маршрутки. Сообщение об аварии поступило в полицию сегодня, 11 августа, в 11.20.

По предварительным данным, на пресечении улиц Шебалдина и 20 лет РККА столкнулись «десятка» и пассажирская «Газель» № 8 («МСЧ № 9 – сады Медик»). Микроавтобус ехал не по маршруту, но с пассажирами.

В результате ДТП одна из них – 35-летняя женщина – получила травмы и была вынуждена обратиться за помощью к медикам.

Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU