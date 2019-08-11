Омич на глазах у соседей выкинул с балкона кошку

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-11T09:38:55+03:00

Неравнодушным людям, спасшим покалеченное животное, приходится лечить его за свои деньги

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Свидетелями бесчеловечного поступка стали люди, живущие в одной из омских многоэтажек. Об инциденте они рассказали в социальных сетях.

– Вчера с общего балкона квартирант по соседству скинул кошку, – рассказывает автор поста. – Ребята, что делать с таким «человеком»? Кошка находится в клинике в тяжелом состоянии. Лечение обходится очень дорого. Подскажите, как действовать?

Большинство комментаторов предлагают соседям живодера обратиться в полицию и написать заявление о жестоком обращении с животным. Напомним, в недавнего времени эта статья стала уголовной.

ИСТОЧНИК KP.RU