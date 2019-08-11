Рабочая неделя в Омске начнется с жары
При этом синоптики обещают ясную погоду
Лето в Омске пробует еще, как минимум, несколько дней. Фото: Денис РябцевФото: Архив "КП"
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Последние летние дни в Омске будут жаркими и солнечными.
По данным Обь-Иртышского УГМС, тепло в регион вернется в уже сегодня, 11 августа. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.
В понедельник, 12 августа, ночью обещают +13…+18 градусов, днем – до +26…+31. При этом сохранится безоблачная погода и будет дуть теплый юго-восточный ветер.
Во вторник, 13 августа, ожидается небольшой дождь. Ночная температура – +13…+18 градусов, днем +23…+28.
ИСТОЧНИК KP.RU