В Омске подросток взял у папы «Мазду» и устроил массовую аварию

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-11T07:29:25+03:00

Он не справился с управлением и протаранил машины на парковке

Изменить размер текста: A A

Массовое ДТП произошло накануне, 10 августа, на улице 5-ой Армии. Подросток, сидевший за рулем «Мазды», не справился с управлением и протаранил несколько авто на парковке. Фото инцидента выложили в социальные сети.

– В районе 17.00, 16-ти летние пацаны взяли у папы машину покататься (красная стрелка), – рассказывает автор поста. – Подробностей не знаю. Они каким-то образом подбили «14-ю», та отлетела в «Лексус», а «Лексус» от удара помял еще одну стоящую рядом машину. Каким-то чудом не задели мою малышку (синенькая слева), просто в сантиметре от нее все произошло. Хорошо пацаны покатались...

В итоге у «14-й» оказалась разбитой задняя часть, у «Лексуса» – задняя часть и бок, еще у одной машины задето крыло. У «Мазды», вылетевшей в машины, помят перед.

– Моя «14-я» , жду ГАИ, вышел на улицу вечером , а тут такое, – пишет владелец одного из пострадавших авто.

Большинство комментаторов недоумевают, как на этом участке можно было совершить такое глупое ДТП и почему ключи от машины оказались у подростка. Другие подсчитали, что его родителям за ремонт чужих автомобилей теперь придется выложить 600-800 тысяч рублей.

О состоянии парней, устроивших массовую аварию, не сообщается. Но, судя по тому, что водитель с приятелем стоят рядом с местом происшествия, серьезных травм они не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU