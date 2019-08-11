2019-08-11T09:16:52+03:00
Общество

Названы самые угоняемые авто в Омске

В среднем за сутки крадут одну машину
Анна МИКУЛА
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По статистике за сутки в Омске угоняют одно авто.По статистике за сутки в Омске угоняют одно авто.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По данным регионального УМВД, в Омске в среднем за сутки угоняют одну машину. Чаще всего такие преступления совершаются по ночам на неохраняемых стоянках Центрального, Кировского и Советского округов.

Чаще всего из отечественных авто крадут ВАЗы и ГАЗы, среди иномарок у угонщиков особенно популярны «Тойоты».

В первом полугодии 2019 года зарегистрировано 164 угона. Это на 15,9% на меньше, чем годом ранее, подчеркнули в полиции. Как оказалось, у угонщиков не так много шансов на успех – 80% таких преступлений раскрываются.

– С 2015 года по настоящее время на территории Омского региона отмечается снижение количества угонов. В 2015 году совершено 403 таких преступления, в 2016 году – 330, в 2017 году – 321, в 2018 году – 236, – цитирует «Омскрегион» пресс-службу региональной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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