На окраине Омска произошел серьезный пожар

СЕГОДНЯ 05:41 2019-08-11T05:45:18+03:00

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В частном секторе Омска произошло серьезное ЧП.

– Сообщение о пожаре в частном доме по третьему Раздольному переулку поступило 10 августа в 20.02, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – До прибытия подразделений пожарной охраны соседями эвакуированы из дома четверо взрослых. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении участвовали 6 класс техники и 26 человек.

Также сообщается, что открытое горение удалось потушить в 21.12. По предварительным данным, инцидент обошелся без жертв и серьезно пострадавших. Причины пожара и материальный ущерб будут установлены после проверки.

Фото: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU