2019-08-10T15:54:00+03:00
Общество

В Омске жители собирают подписи против закрытия больницы

Речь идет о клиники у городка Водников
Станислав МУХИН
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Речь идет о закрытии клиники у городка Водников.Речь идет о закрытии клиники у городка Водников.Фото: ВКонтакте
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Появилась информация о грядущем закрытии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Сообщения об этом стали появляться в социальных сетях.

- Нашу поликлинику будут совсем закрывать, если вам не безразлична ее судьба, ведь тут обслуживаются ваши дети, придите, пожалуйста, завтра с 9.00 до 13.00 подписать бумаги чтобы нас оставили. Только от большинства родителей все зависит. Спасибо! - говорится в посте в соцсетях.

К тому же многие пациенты стали получать смс-сообщения с просьбой прийти к больнице и поставить свои подписи против закрытия клиники. Собирают их и в Интернете.

Скорее всего, информацию предали огласке сотрудники и персонал медучреждения. Отметим, что клиника является федеральной и находится в ведении Минздрава РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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