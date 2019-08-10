2019-08-10T11:44:36+03:00
Происшествия

Сибиряк пытался провезти коробки с патронами из Павлодара в Омск

Но мужчину задержали
Станислав МУХИН
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На неудачной попытке контрабанды в Казахстане задержали россиянина. Машину "Датсун" для проверки и досмотра остановили на пропускном пункте «Урлитобе». Водитель направлялся из Павлодара в Омск.

- 8 августа около 16:00 в отделении пограничного контроля при досмотре машины «Датсун» пограничники в багажном отсеке возле запасного колеса обнаружили 35 патронов 12-го калибра в упаковочных коробках, завернутых в черный полиэтиленовый пакет, - цитирут pavlodarnews.kz заместителя командира войсковой части 2033 подполковника Ернияза Игибаева.

После этого россиянина передали в отделение. На водителя составили административное дело. За перевоз патронов через границу ему грозит большой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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