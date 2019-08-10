2019-08-10T10:40:37+03:00
Общество

Омичи добились в Старом Кировске три новые остановки

Люди просили об этом два года
Станислав МУХИН
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Появится сразу 3 новых остановки.Появится сразу 3 новых остановки.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Около двух лет жители микрорайона Авиагородок добиваются появления новых остановок. На данный момент пассажирские автобусы маршрута № 17 проезжают мимо микрорайона, а до ближайших остановок «Летное училище» и «Авиационная» местным жителям приходится ходить около километра. Еще дальше находится остановка «Аэропорт». Люди собирали подписи, чтобы им сделали хотя бы одну остановку "По требованию".

И, как сообщает 12 канал,чиновники услышали омичей. В департаменте транспорта людям пошли навстречу. В 2020 году автобусный маршрут № 17 пустят через Авиагородок, оборудовав сразу три остановки – у домов №№ 7а, 3 и 5. И это маленькая победа жителей Старого Кировска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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