В одном из омских дворов заметили маленького гаишника
Необычную картину наблюдали жители поселка Светлый. В одном из дворов они обнаружили маленького гаишника. Ребенок 5-6 лет в форме ДПС свободно разгуливал по улицам как ни в чем не бывало. Такая картина позабавила водителей и омичей. Фото необычного инспектора появилось в соцсетях. И сибиряки тут же буквально завалили снимок шутливыми комментариями.
- Я слышал, с ним невозможно договориться: сразу же оформляет штраф, - написал один из горожан.
- Родителям на платеж по ипотеке не хватало, вот сын и решил им помочь, - предположил другой шутник.
В УМВД и ГИБДД появление маленького гаишника пока никак не прокомментировали.
ИСТОЧНИК KP.RU