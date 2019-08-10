В одном из омских дворов заметили маленького гаишника

СЕГОДНЯ 06:41 2019-08-10T06:41:45+03:00

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Необычную картину наблюдали жители поселка Светлый. В одном из дворов они обнаружили маленького гаишника. Ребенок 5-6 лет в форме ДПС свободно разгуливал по улицам как ни в чем не бывало. Такая картина позабавила водителей и омичей. Фото необычного инспектора появилось в соцсетях. И сибиряки тут же буквально завалили снимок шутливыми комментариями.

- Я слышал, с ним невозможно договориться: сразу же оформляет штраф, - написал один из горожан.

- Родителям на платеж по ипотеке не хватало, вот сын и решил им помочь, - предположил другой шутник.

В УМВД и ГИБДД появление маленького гаишника пока никак не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU