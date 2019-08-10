На трассе под Омском в лобовом ДТП погиб водитель «Рено»

СЕГОДНЯ 06:34 2019-08-10T06:34:48+03:00

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Смертельная авария произошла около 20 часов 9 августа на трассе Омск-Русская Поляна. Как установили в ГИБДД, 64-летний водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения. В итоге машина лоб в лоб столкнулась на 27 километре автодороги с автомобилем «Шевроле Нива», управлял которым 47-летний водитель.

Удар был такой силы, что машины разбросало по дороге. Они больше похожи на груду искореженного металла. Водитель и пассажир «Шевроле Нива» оказались в больнице с серьезными травмами. Сам виновник ДТП на «Рено» погиб. Шансов выжить у него не было. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Омской области, по факты смертельной аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU