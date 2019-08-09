2019-08-09T14:58:14+03:00
Общество

Омичи чаще других россиян болеют раком легких и бронхов

При этом жители города подвержены этому недугу больше сельчан
Анна МИКУЛА
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Одной из причин высокой онкозаболеваемости называют загрязненный воздух.Одной из причин высокой онкозаболеваемости называют загрязненный воздух.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Портал «ФедералПресс» провел исследование о заболеваемости в промышленных городах по заказу Института стратегических коммуникаций. Как выяснилось, в Омске не все благополучно со статистикой по раку легких, трахеи и бронхов. Этот недуг у жителей региона выявляют чаще, чем у других россиян. При этом горожане подвержены больше сельчан.

С 2005 по 2015 год онкологическая заболеваемость в Омской области была на 11,3% выше среднероссийской и на 10,7% – среднесибирской. В 2009–2016 годах горожане страдали болезнями органов дыхания на 46% чаще сельчан, а городские дети – на 86% чаще сельских. Аллергическим ринитом горожане болеют в 6,5 раз чаще сельчан. Дети в Омске состоят на учёте с астмой на 68% чаще сверстников из районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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