Омичи боятся дерева, которое может завалиться на тротуар

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-09T14:28:03+03:00

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Омич, шедший вдоль Красного Пути заметил старое дерево, которое, по его мнению, необходимо срочно спились. Судя по снимку, выложенному им в социальные сети, у клена уже начала отваливаться кора.

– Перекресток Красный Путь – Березовая, фото сделано на тротуаре (в сторону Нефтяников, слева – дом по улице Красный Путь, 147). Скоро дерево может завалиться, и судя по толстенному стволу, наклонившемуся влево, дерево скорее всего завалится именно на тротуар. Просьба обратить внимание и спилить, чтобы никто не пострадал, – переживает автор поста.

Под этим сообщением оставили комментарий официальные представители омской мэрии. Они рассказали, что направили запрос в соответствующие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU