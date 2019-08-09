Омичи боятся дерева, которое может завалиться на тротуар
Омич, шедший вдоль Красного Пути заметил старое дерево, которое, по его мнению, необходимо срочно спились. Судя по снимку, выложенному им в социальные сети, у клена уже начала отваливаться кора.
– Перекресток Красный Путь – Березовая, фото сделано на тротуаре (в сторону Нефтяников, слева – дом по улице Красный Путь, 147). Скоро дерево может завалиться, и судя по толстенному стволу, наклонившемуся влево, дерево скорее всего завалится именно на тротуар. Просьба обратить внимание и спилить, чтобы никто не пострадал, – переживает автор поста.
Под этим сообщением оставили комментарий официальные представители омской мэрии. Они рассказали, что направили запрос в соответствующие службы.
ИСТОЧНИК KP.RU