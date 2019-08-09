Дорогу на Большие Поля в Омске отремонтируют в 2020 году

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-09T14:17:42+03:00

В этом году отремонтируют 17 дорог, в следующем – еще примерно столько же.

Изменить размер текста: A A

Первый вице-мэр Евгения Фомин подвел первые итоги ремонта омских дорог в этом сезоне.

– На семи объектах работы полностью завершены. Это улицы Транссибирская, 70 лет Октября, Енисейская, Гагарина, дорога к поселку Большие Поля (на участке от Пушкинского тракта до границы города), по Черлакскому тракту, к поселку Учхоз. На трех объектах работы находятся в завершающей стадии. Общий объем выполненных работ – около 80%. Срок завершения ремонта по контракту – 1 сентября 2019 года, – отметил Фомин.

В общей сложности в этом году приведут в порядок 17 дорог. Причем их не просто асфальтируют, а делают сразу вместе с ливневками и бордюрами.

Также мэрия озвучила планы на 2020 год. Прежде всего, будет отремонтирована дорога к поселку Большие Поля, на которую сейчас массово жалуются горожане., а также магистраль на улице Орджоникидзе. Всего в следующем сезоне в городе приведут в порядок еще 17-20 дорог. На эти цели снова будет выделен 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU