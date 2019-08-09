2019-08-09T14:07:53+03:00
Происшествия

В Омской области мотоциклист насмерть сбил жеребенка

Как выяснилось, у мужчины даже не было водительских прав
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Инцидент произошел на севере Омской области. 43-летний мужчина, управлявший мотоциклом «Урал», ехал по трассе Усть-Ишим – Малая Бича. Он не заметил жеребенка выбежавшего на дорогу и сбил его. От удара животное скончалось на месте аварии. Сидевшая на пассажирском месте 36-летяя женщина с травмами попала в больницу.

– Признаков опьянения у водителя не установлено, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Права управления транспортными средствами мужчина не имеет, мотоцикл в установленном порядке им не зарегистрирован, по автодороге он передвигался без включенных световых приборов.

В отношении нарушителя составили сразу четыре административных протокола. В причинах и следствиях ДТП разбираются полицейские.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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