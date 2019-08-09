Стала известна дата начала строительства новой арены для «Авангарда»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-08-09T14:05:35+03:00

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Пока омский "Авангард" готовится к новому сезону на турнире в Сочи, появились новости о строительстве новой клубной арены. Стали известны сроки начала работ на объекте. Ранее руководство "ястребов" сообщало, что возводить стадион начнут в январе 2020 года. Однако теперь называются новые сроки.

- Начало строительства назначено на второй квартал 2020 года. Новая «Арена» будет больше и по площади, и по высоте: запланировано возведение пяти этажей, - ссылается РИА "Омск-Информ" на слова министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадима Марыгина. - Для обеспечения бесперебойного снабжения энергоресурсами нового ледового дворца, энергопотребление которого возрастет в 2 – 2,5 раза, сети по энергоснабжению будут увеличены с 3 до 7 мегаватт.

Добавим, что новая арена будет вмещать до 13 тысяч зрителей. Планируют ее построить к 2023 году под старт Молодежного чемпионата мира по хоккею, часть матчей которого пройдут в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU