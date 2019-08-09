2019-08-09T14:05:35+03:00
Общество

Стала известна дата начала строительства новой арены для «Авангарда»

Вместимость нового стадиона будет около 13 тысяч
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: mezhk.omskportal.ruФОТО: mezhk.omskportal.ru
Изменить размер текста:

Пока омский "Авангард" готовится к новому сезону на турнире в Сочи, появились новости о строительстве новой клубной арены. Стали известны сроки начала работ на объекте. Ранее руководство "ястребов" сообщало, что возводить стадион начнут в январе 2020 года. Однако теперь называются новые сроки.

- Начало строительства назначено на второй квартал 2020 года. Новая «Арена» будет больше и по площади, и по высоте: запланировано возведение пяти этажей, - ссылается РИА "Омск-Информ" на слова министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Вадима Марыгина. - Для обеспечения бесперебойного снабжения энергоресурсами нового ледового дворца, энергопотребление которого возрастет в 2 – 2,5 раза, сети по энергоснабжению будут увеличены с 3 до 7 мегаватт.

Добавим, что новая арена будет вмещать до 13 тысяч зрителей. Планируют ее построить к 2023 году под старт Молодежного чемпионата мира по хоккею, часть матчей которого пройдут в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске момент ДТП с 5 машинами попал на видео
Омичи чаще других россиян болеют раком легких и бронхов
В омской гостинице ругавшаяся парочка разбила телевизор
Омичи боятся дерева, которое может завалиться на тротуар
Дорогу на Большие Поля в Омске отремонтируют в 2020 году
В Омской области мотоциклист насмерть сбил жеребенка
Бывший десантник жестоко избил девушку, гулявшую в парке 30-летия ВЛКСМ
Из-за праздника Курбан-Байрам в Омске частично закроют дороги
В Омске внедорожник въехал в машину ДПС, сопровождавшую детей в лагерь
Автоматизированное производство гарантирует стабильное качество продукции «Золотых лугов»
Самолет с омичами, летевшими в Грецию, экстренно приземлился в Краснодаре
В Омске с рельсов сошел трамвай
Организации Омска уже могут получить разрешение на подключение в отопительный сезон
Прокуратура нашла 5 тысяч нарушений при госзакупках в Омской области
В Омской крепости возобновили бесплатные кинопоказы
Как правильно передавать показания счетчика газа
Сибирские кинотеатры крутят видеоролики об опасности электрического тока
Омский «Пассажирсервис» оштрафовали на 50 тысяч
Все в наших руках
Мэрия надеется сделать Омскую крепость похожей на столичные «Винзавод» и Flacon