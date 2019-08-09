Бывший десантник жестоко избил девушку, гулявшую в парке 30-летия ВЛКСМ

СЕГОДНЯ 13:51 2019-08-09T13:51:54+03:00

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На 24-летнюю омичку, гулявшую возле озера в парке 30-летия ВЛКСМ, напал неизвестный в маске. Он попытался изнасиловать девушку, а, когда та начала сопротивляться, жестоко избил ее, сломав ей обе челюсти. Мужчина не смог довести задуманное, потому что его спугнула подъехавшая к озеру машина. Испугавшись, что она пожалуется, преступник попытался утопить пострадавшую в озере. Потом в спешке кинул в воду ее сотовый, чтобы она не смогла вызвать помощь. После этого сбежал.

– Девушке помогли люди, подъехавшие на машине, – рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. – Они вызвали полицию. К делу подключилась и наша сотрудница. Ей удалось найти в камышах на берегу озера порванную цепочку и сотовый девушки и еще один телефон. Только по нему и удалось выйти на след предполагаемого преступника.

Несостоявшийся насильник обронил сотовый на месте преступления. Как выяснилось, гаджет принадлежал бывшему десантнику, который дезертировал из армии. После этого он также напал на девушку и уже был судим за изнасилование.

Сейчас следователи ищут других свидетелей случившегося, а также других возможных потерпевших.

Девушек, на которых ранее были совершены нападения, просят позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506.

ИСТОЧНИК KP.RU