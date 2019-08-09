Из-за праздника Курбан-Байрам в Омске частично закроют дороги

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-09T13:24:11+03:00

Проехать нельзя будет по 19-й и 20-й Линиям

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В ближайшее воскресенье, 11 августа, мусульмане будут отмечать праздник Курбан-Байрам. В связи с этим в Омске перекроют несколько дорог.

С 06.00 до 13.00 по улицам 19-я Линия и 20-я Линия (от улицы Лермонтова до улицы 10 лет Октября) будет временно ограничено движение всех видов транспорта.

Кроме того, как сообщили в департаменте общественной безопасности мэрии, завтра, 10 августа с 20.00 до 13.00 11 августа запрещается парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничного богослужения.

Для информирования участников дорожного движения на указанных участках будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты. Специалисты просят омичей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU