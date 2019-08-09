В Омске внедорожник въехал в машину ДПС, сопровождавшую детей в лагерь

СЕГОДНЯ 12:56 2019-08-09T12:56:56+03:00

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В аварию попала колонна, сопровождавшая детей в лагерь отдыха «Березка».

Водитель внедорожника «Туарег» сначала не уступил дорогу, а потом, видимо, не успел затормозить перед автомобилем ДПС и врезался в него. Фото и видео дорожно-транспортного происшествия выложили в социальные сети.

По сообщению очевидцев, авария произошла на Левом берегу, в районе спорткомплекса «Арена Омск».

20190809_105916.mp4.Видео прислано в группу Аварийный Омск (vk.com/aomsk)

ИСТОЧНИК KP.RU