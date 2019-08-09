Самолет с омичами, летевшими в Грецию, экстренно приземлился в Краснодаре

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-09T11:51:27+03:00

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Не обошлось без приключений путешествие туристов из Омска в Грецию. Самолет, направлявшийся из нашего города в Ираклион, экстренно сел – тоже на юге, но совсем не там, где планировалось.

– Сегодня ночью. Омичи 3 час стоят на аэродроме Краснодара, после аварийной посадки рейса Омск-Ираклион. Ничего не говорят, никуда не везут, – рассказывает подписчик паблика «Regik55».

Позже этот же человек сообщил, что борт все-таки заменили и омичи благополучно добрались до места назначения.

– Пересадили на другой самолет, – пишет один из комментаторов, родители которого также летели этим рейсом. – Когда посадили ничего не объясняли, в аэропорт не запускали.. Явно случилась поломка самолета, сигнальные огни не горели по одной стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU