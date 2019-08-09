В Омске с рельсов сошел трамвай

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-09T11:17:29+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Челюскинцев. Шедший по своему маршруту трамвай не удержался в колее и сошел с рельсов. Громоздкий вагон перегородил пути и часть дороги.

– Трамваи 4 и 1 долго не будет ходить, не ждите! – делится информацией автор поста, выложивший фото инцидента в социальные сети.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU