2019-08-09T11:17:29+03:00
Происшествия

В Омске с рельсов сошел трамвай

Вагон перегородил пути
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Челюскинцев. Шедший по своему маршруту трамвай не удержался в колее и сошел с рельсов. Громоздкий вагон перегородил пути и часть дороги.

– Трамваи 4 и 1 долго не будет ходить, не ждите! – делится информацией автор поста, выложивший фото инцидента в социальные сети.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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