2019-08-09T10:30:25+03:00
Общество

Прокуратура нашла 5 тысяч нарушений при госзакупках в Омской области

Например, бюджетные деньги выделяли за фактически не выполненную работу, а также расхищались
Анна МИКУЛА
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Прокуратуры проверила, как соблюдается закон в сфере госзакупок. По итогам инспекции нашли 5 тысяч нарушений.

– Так, по материалам прокуроров Центрального округа Омска, Москаленского, Крутинского, Азовского, Полтавского районов, Калачинского и Тарского межрайонных прокуроров по фактам незаконного получения субсидий, неправомерной оплаты фактически не выполненных работ, а также хищения бюджетных средств, возбуждены и расследуются уголовные дела, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Выявлены факты необоснованного осуществления закупок ввиду превышения заказчиками предельно допустимого объема закупок у единственных поставщиков, установленного действующим законодательством.

Кроме того, в Оконешниковском районе с нарушением закупили медтехнику, а в Калачинском – провели торги на ремонт дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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