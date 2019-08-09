В Омской крепости возобновили бесплатные кинопоказы

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-09T10:04:28+03:00

Омичей ждут в Инженерной мастерской по пятницам и субботам

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Впервые после реконструкции в Омской крепости возобновляются кинопоказы. В репертуаре – ленты из фонда Дома кино.

Напомним, несколько лет назад здесь уже был аналогичный кинотеатр. Но его пришлось временно закрыть из-за реконструкции этого исторического места. Теперь он открыт снова.

До по пятницам и субботам конца лета зрителей ждут в Инженерной мастерской. Начало сеансов в 15.00 и 18.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU