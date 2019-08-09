В Омской крепости возобновили бесплатные кинопоказы
Омичей ждут в Инженерной мастерской по пятницам и субботам
Сеансы продлятся до конца августа.
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Впервые после реконструкции в Омской крепости возобновляются кинопоказы. В репертуаре – ленты из фонда Дома кино.
Напомним, несколько лет назад здесь уже был аналогичный кинотеатр. Но его пришлось временно закрыть из-за реконструкции этого исторического места. Теперь он открыт снова.
До по пятницам и субботам конца лета зрителей ждут в Инженерной мастерской. Начало сеансов в 15.00 и 18.00. Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU