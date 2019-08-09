2019-08-09T10:04:28+03:00
Общество

В Омской крепости возобновили бесплатные кинопоказы

Омичей ждут в Инженерной мастерской по пятницам и субботам
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Сеансы продлятся до конца августа.Сеансы продлятся до конца августа.
Изменить размер текста:

Впервые после реконструкции в Омской крепости возобновляются кинопоказы. В репертуаре – ленты из фонда Дома кино.

Напомним, несколько лет назад здесь уже был аналогичный кинотеатр. Но его пришлось временно закрыть из-за реконструкции этого исторического места. Теперь он открыт снова.

До по пятницам и субботам конца лета зрителей ждут в Инженерной мастерской. Начало сеансов в 15.00 и 18.00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24