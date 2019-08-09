Омский «Пассажирсервис» оштрафовали на 50 тысяч
Предприятие «Пассажирсервис» взяло на работу бывшего госслужащего. По закону, уведомление об этом в 10-дневный срок надо было оповестить его прежнего работодателя.
– По указанным фактам прокуратурой Советского округа директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего).
Пассажирское предприятие за нарушение оштрафовали на 50 тысяч рублей. Штраф полностью оплачен.
ИСТОЧНИК KP.RU