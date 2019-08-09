2019-08-09T09:50:50+03:00
Общество

Омский «Пассажирсервис» оштрафовали на 50 тысяч

предприятие взяло на работу госслужащего и не оповестило его прежнего работодателя
Анна МИКУЛА
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Пассажирское предприятие за нарушение оштрафовали на 50 тысяч рублей.Пассажирское предприятие за нарушение оштрафовали на 50 тысяч рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Предприятие «Пассажирсервис» взяло на работу бывшего госслужащего. По закону, уведомление об этом в 10-дневный срок надо было оповестить его прежнего работодателя.

– По указанным фактам прокуратурой Советского округа директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, прокуратурой вынесено постановление о возбуждении в отношении организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного служащего).

Пассажирское предприятие за нарушение оштрафовали на 50 тысяч рублей. Штраф полностью оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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