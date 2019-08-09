Мэрия надеется сделать Омскую крепость похожей на столичные «Винзавод» и Flacon

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-09T09:38:04+03:00

Чтобы вдохнуть новую жизнь в исторические здания, их сдадут в аренду

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После реконструкции Омской крепости, ее постройки могут использоваться в сферах культуры, туризма или торговли. В мэрии решили сдавать их в аренду предпринимателям. По замыслу, исторический центр города должен превратиться в арт-пространство.

Омская крепость – это историко-культурный объект, значимость которого сложно переоценить, – отметила заммэра Елена Шипилова. – На инвестора возлагается важная миссия — сделать эту локацию живым и современным арт-пространством, по примеру Камергерского переулка в Омске или московских проектов «Фабрики», «Красного октября», «Винзавода», ARTPLAY или Flacon. Чтобы сохранить единую концепцию недвижимость предлагается одним лотом. В дальнейшем с согласия администрации города арендатор может сдать их в субаренду. Дополнительная сложность в том, что все семь зданий являются памятниками. Они находятся под охраной федерального министерства культуры. Серьезность намерений будет подтверждаться объемом инвестиций, необходимых для реализации проекта. По предварительным подсчетам для реализации потребуются инвестиции в 200-250 миллионов рублей.

Одним лотом предлагаются «Казарма Омского военного гарнизона», «Казарма дисциплинарных рот», «Денежная кладовая», «Кухня-столовая», «Инженерная мастерская», «Цейхгауз артиллерийский», «Арсенал запасного оружия». Площадь предлагаемых зданий от 103 до 1 913 квадратных метров. Начальная минимальная цена: 931 тысяча рублей в месяц. Шаг аукциона: 46,5 тысяч рублей. Срок аренды – на 25 лет, задаток составляет 900 тысяч рублей. Победитель аукциона за счет собственных средств и без возмещения затрат в счет арендной платы обязан произвести капитальный ремонт, реконструкцию и перепланировку зданий. По шести памятникам культуры объем работ минимален, поэтому на их выполнение дается срок не более 18 месяцев.

Особое внимание нужно уделить «Казарме Омского военного гарнизона» площадью 1 866,5 квадратных метров. На разработку проекта ремонтно-реставрационных работ отведено до 24 месяцев с момента подписания соглашения, на выполнение реконструкции – до 48 месяцев. За невыполнение условий арендатору грозят штрафные санкции, вплоть до расторжения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU