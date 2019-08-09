В Омске пьяный рецидивист напал на скрипача и заставил играть «Мурку»
Грабителя будут судить
Пока музыкант играл, хулиган забрал его сотовый и скрылся.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:
Грабитель-меломан напал на омича, шедшего со скрипкой по окраине Октябрьского округа. 23-летний рецидивист ударил прохожего в живот и заставил сыграть ему «Мурку». Потерпевшему пришлось выполнить это требование. Пока он играл, хулиган забрал его сотовый телефон и скрылся.
– После обращения потерпевшего в правоохранительные органы личность нападавшего была установлена, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU