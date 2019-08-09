2019-08-09T09:14:22+03:00
Происшествия

В Омске пьяный рецидивист напал на скрипача и заставил играть «Мурку»

Грабителя будут судить
Анна МИКУЛА
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Пока музыкант играл, хулиган забрал его сотовый и скрылся.Пока музыкант играл, хулиган забрал его сотовый и скрылся.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Грабитель-меломан напал на омича, шедшего со скрипкой по окраине Октябрьского округа. 23-летний рецидивист ударил прохожего в живот и заставил сыграть ему «Мурку». Потерпевшему пришлось выполнить это требование. Пока он играл, хулиган забрал его сотовый телефон и скрылся.

– После обращения потерпевшего в правоохранительные органы личность нападавшего была установлена, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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