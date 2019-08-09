2019-08-09T09:00:41+03:00
Общество

Возвращение на Камчатку атомного крейсера «Омск» отметили жареным поросенком

Подлодка была на реконструкции 4 года
Анна МИКУЛА
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Фото: flot.comФото: flot.com
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Атомная подводная лодка «Омск» четыре года находилась на реконструкции. Ее модернизировали на дальневосточном заводе «Звезда». Сейчас крейсер вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке.

– На пирсе подводников встречали представители командования Подводных сил Тихоокеанского флота, офицеры штаба соединения подводных лодок, родные и близкие. По докладу командира подводного крейсера капитана первого ранга Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач, – цитирует «РИА Новости» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Сообщается, что возвращение крейсера на Камчатку отметили жареным поросенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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